Адвокати Петра Порошенка подали апеляцію на арешт його майна. Офіс генпрокурора — на запобіжний захід
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Стас Козлюк / Бабель
Арешт майна й активів нардепа Петра Порошенка оскаржено в суді — апеляція запланована на 3 лютого.
Про це на брифінгу заявили його адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань.
Адвокат Головань уточнив, що арешт оскаржено не лише захистом політика, але й юридичними особами, на майно яких накладено арешт і які нібито не мають стосунку до Порошенка.
Адвокат додав, що деякі юрособи ще не повідомлені про арешт майна, але коли їм стане відомо, вони теж подаватимуть апеляцію. Ідеться про активи, які займаються ретрансляцією телеканалів («5 канал» і «Прямий»).
Головань заявив, що в ухвалі суду немає інформації про те, чи може Порошенко користуватися арештованим майном, тому для політика в користуванні майном нічого не змінилося.
Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що подав апеляцію на запобіжний захід для Порошенка — прокурори наполягатимуть на утриманні під вартою з альтернативою застави в мільярд гривень.
- 6 січня Печерський суд Києва заарештував усе майно й активи Петра Порошенка. Державне бюро пояснювало, що арешт на корпоративні права телеканалів та їхні активи не накладався, але Головань стверджував протилежне. Він заявляв, що під арешт потрапили ДП «ТРК «НБМ — Запоріжжя» і ТОВ «Телекомпанія «Автор ТВ», які займаються трансляцією програм на «5 каналі» та «Прямому».
- 19 січня суд відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання у справі про держзраду. Обвинувачення й Офіс генпрокурора оскаржать запобіжний захід, як і захист Порошенка.