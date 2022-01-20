Поява «зелених чоловічків» і кібератаки. Джо Байден пояснив, що у США вважатимуть вторгненням Росії в Україну
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Gage Skidmore / Flickr
Президент США Джо Байден попередив Росію, що будь-який перетин кордону України організованими підрозділами буде вважатися вторгненням.
Про це він заявив на зустрічі з членами Цільової групи щодо впровадження інфраструктури у США 20 січня.
«Якщо будь-які мобілізовані російські підрозділи перетнуть український кордон, це буде вторгненням, що буде зустрінуте жорсткою і скоординованою економічною відповіддю, яку я детально обговорив з нашими союзниками, а також дуже чітко виклав президенту Путіну. Якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить велику ціну», — сказав Байден.
Також президент США уточнив, що попередження поширюється і на можливі дії невоєнного характеру, зокрема перекидання «зелених чоловічків» і кібератаки.
«Росія давно використовує інші методи з метою агресії, ніж відкриті воєнні дії. Напіввоєнна тактика, так звані атаки в сірій зоні, дії російських військових, які не мають російської форми. Памʼятаєте, коли вони увійшли на Донбас? «Зелені чоловічки». Вони на щоденній основі були із прихильниками Росії. І Росія заявляла, що там немає нікого. Це стосується «зелених чоловічків» у формі та кібератак. Ми повинні бути готові дати рішучу та спільну відповідь і на це із застосуванням різних інструментів, які є в нашому розпорядженні», — додав він.
- Напередодні, спілкуючись із журналістами в Білому домі, Байден заявив, що країни НАТО наразі не знають, як діяти, якщо Росія почне ескалацію проти України без широкомасштабного вторгнення — «якщо це буде незначне вторгнення». Згодом у Білому домі пояснили, що йшлося про дії невоєнного характеру. Президент Володимир Зеленський розкритикував висловлювання президента США Джо Байдена.
- Західні ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили про підготовку Кремлем наступу на Україну на кількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. США та країни Євросоюзу попередили Росію про наслідки та санкції.
- 3 січня президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть «рішучу відповідь», якщо Росія вторгнеться в Україну. Попередня розмова Зеленського і Байдена відбулась 9 грудня. Лідери країн обговорили нарощування Росією військ біля східного кордону України.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що РФ може планувати напад на Україну.