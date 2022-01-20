Поява «зелених чоловічків» і кібератаки. Джо Байден пояснив, що у США вважатимуть вторгненням Росії в Україну

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Президент США Джо Байден попередив Росію, що будь-який перетин кордону України організованими підрозділами буде вважатися вторгненням.

Про це він заявив на зустрічі з членами Цільової групи щодо впровадження інфраструктури у США 20 січня.

«Якщо будь-які мобілізовані російські підрозділи перетнуть український кордон, це буде вторгненням, що буде зустрінуте жорсткою і скоординованою економічною відповіддю, яку я детально обговорив з нашими союзниками, а також дуже чітко виклав президенту Путіну. Якщо Путін зробить цей вибір, Росія заплатить велику ціну», — сказав Байден.

Також президент США уточнив, що попередження поширюється і на можливі дії невоєнного характеру, зокрема перекидання «зелених чоловічків» і кібератаки.

«Росія давно використовує інші методи з метою агресії, ніж відкриті воєнні дії. Напіввоєнна тактика, так звані атаки в сірій зоні, дії російських військових, які не мають російської форми. Памʼятаєте, коли вони увійшли на Донбас? «Зелені чоловічки». Вони на щоденній основі були із прихильниками Росії. І Росія заявляла, що там немає нікого. Це стосується «зелених чоловічків» у формі та кібератак. Ми повинні бути готові дати рішучу та спільну відповідь і на це із застосуванням різних інструментів, які є в нашому розпорядженні», — додав він.