Україна візьме участь у сертифікації «Північного потоку — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Україна візьме участь у сертифікації в ЄС газопроводу «Північний потік — 2». Вона долучиться, коли це питання розглядатимуть на рівні Єврокомісії.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Інтерфакс.

«Ухвалено рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації «Північного потоку — 2», коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам», — зазначив він після зустрічі з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон.

Наразі німецький регулятор призупинив процес сертифікації газопроводу. Він вимагає, щоб оператором газопроводу була незалежна компанія. Компанія Nord Stream 2 AG вирішила створити в Німеччині «дочірню» компанію, яка й управлятиме німецькою частиною газопроводу.

Після цього німецький регулятор матиме чотири місяці, щоб ухвалити рішення про сертифікацію газопроводу. Потім це рішення відправлять Єврокомісії, яка теж розглядатиме його 2—4 місяці. Вона має вирішити, чи відповідає газопровід всім європейським правилам.