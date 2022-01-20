Україна візьме участь у сертифікації «Північного потоку — 2»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Україна візьме участь у сертифікації в ЄС газопроводу «Північний потік — 2». Вона долучиться, коли це питання розглядатимуть на рівні Єврокомісії.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Інтерфакс.
«Ухвалено рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації «Північного потоку — 2», коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам», — зазначив він після зустрічі з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон.
Наразі німецький регулятор призупинив процес сертифікації газопроводу. Він вимагає, щоб оператором газопроводу була незалежна компанія. Компанія Nord Stream 2 AG вирішила створити в Німеччині «дочірню» компанію, яка й управлятиме німецькою частиною газопроводу.
Після цього німецький регулятор матиме чотири місяці, щоб ухвалити рішення про сертифікацію газопроводу. Потім це рішення відправлять Єврокомісії, яка теж розглядатиме його 2—4 місяці. Вона має вирішити, чи відповідає газопровід всім європейським правилам.
- Голова російського «Газпрому» Олексій Міллер 29 грудня повідомив, що друга нитка «Північного потоку — 2» заповнена газом і газопровід повністю готовий до роботи.
- Будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили 10 вересня. Ним Росія хоче постачати газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Його сертифікацію поки призупинили. Німеччина заявляла, що його запустять не раніше ніж у другому кварталі 2022 року.