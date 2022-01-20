«Незначних агресій не буває». Зеленський розкритикував слова Байдена про «невелике вторгнення» Росії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський розкритикував висловлювання президента США Джо Байдена, який напередодні припустив менш жорстку реакцію Вашингтону у разі «невеликого вторгнення» Росії до України.
Про це президент написав у Twitter.
«Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави», — написав Зеленський.
Як пише CNN, напередодні під час спілкування з журналістами у Білому домі Байден заявив, що країни НАТО наразі не знають, як діяти, якщо Росія почне ескалацію проти України без широкомасштабного вторгнення.
«Інша річ, якщо це буде незначне вторгнення. Врешті-решт нам доведеться сперечатися про те, що робити, а чого не робити», — сказав Байден журналістам. Видання пише, що ці висловлювання викликали «шок» в українських дипломатів. ЗМІ також зазначають, що після цього прессекретарці Білого дому Джен Псакі довелося «прояснити» слова американського лідера, заявивши, що Байден мав на увазі дії невоєнного характеру.
- Західні ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили про підготовку Кремлем наступу на Україну на кількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. США та країни Євросоюзу попередили Росію про наслідки та санкції.
- 3 січня президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть «рішучу відповідь», якщо Росія вторгнеться в Україну. Попередня розмова Зеленського і Байдена відбулась 9 грудня. Лідери країн обговорили нарощування Росією військ біля східного кордону України.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що РФ може планувати напад на Україну.