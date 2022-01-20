«Незначних агресій не буває». Зеленський розкритикував слова Байдена про «невелике вторгнення» Росії

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський розкритикував висловлювання президента США Джо Байдена, який напередодні припустив менш жорстку реакцію Вашингтону у разі «невеликого вторгнення» Росії до України.

Про це президент написав у Twitter.

«Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як Президент великої держави», — написав Зеленський.

Як пише CNN, напередодні під час спілкування з журналістами у Білому домі Байден заявив, що країни НАТО наразі не знають, як діяти, якщо Росія почне ескалацію проти України без широкомасштабного вторгнення.

«Інша річ, якщо це буде незначне вторгнення. Врешті-решт нам доведеться сперечатися про те, що робити, а чого не робити», — сказав Байден журналістам. Видання пише, що ці висловлювання викликали «шок» в українських дипломатів. ЗМІ також зазначають, що після цього прессекретарці Білого дому Джен Псакі довелося «прояснити» слова американського лідера, заявивши, що Байден мав на увазі дії невоєнного характеру.