Супутники Maxar зробили нові фотографії скупчення військ Росії біля України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові фотографії скупчення російських військ біля кордонів України. На знімку техніка, розміщена на полігонах в Єльні, Климовому, Клинцях і Погоновому.
Знімки опублікували Reuters і низка журналістів.
На знімках можна побачити вантажівки, танки, БМП, САУ «Мста-С» і залізничний склад із завантаженою технікою. Його, мабуть, у момент знімка розвантажували.
Зазначені полігони досить близько розташовані до кордону. Полігон Климово (Брянська область) знаходиться всього за 13 км від України, а Клинці — за 30 км.
- Раніше журналісти «Радіо Свобода» і група Conflict Intelligence Team повідомили, що російські війська знаходяться вже за 40 км від кордону з Україною і прибули туди «у відрядження на 6—9 місяців». Родичі військових у соцмережах повідомляють, що війська «їдуть на Україну».
- Крім цього, є дані, що РФ перекинула на захід танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, у тому числі «Іскандери». З Сибіру і з Далекого Сходу перекинули техніку з баз всіх чотирьох армій Східного округу.