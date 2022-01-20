АМКУ почав розслідувати можливий продаж «Кримського титану» російській компанії
- Автор:
- Олег Панфілович
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argumentua.com
Антимонопольний комітет почав розслідувати інформацію про законність продажу заводу «Кримський титан» в окупованому Армянську російській компанії.
Про це повідомляється на сторінці АМКУ.
«30 грудня 2021 року на офіційному сайті Group DF та низкою вітчизняних засобів масової інформації було поширено новину про продаж всіх активів приватного акціонерного товариства Ukrainian Chemical Products (м. Київ) (раніше — «Кримський титан») російській компанії «Общество с ограниченной ответственностью «Русский титан» (м. Петрозаводськ, Республіка Карелія)», — заявили в АМКУ.
Комітет підкреслив, що не отримував ані від російської компанії, ані від будь-якої іншої заяви про придбання заводу, як цього вимагає законодавство.
«У разі встановлення фактів порушення, на нового власника активів приватного акціонерного товариства Ukrainian Chemical Products чекатиме відповідальність у вигляді штрафних санкцій (до 5% доходу (виручки) за рік, що передуватиме накладенню штрафу)», — заявили в АМКУ.
- У серпні 2020 року в окупованому Армянську, в одному з цехів заводу «Кримський титан» стався викид сірчистого ангідриду. Жителі міста почали скаржитися на неприємний запах, а влада пояснила це пуском виробництва.
- Наприкінці серпня 2018 року жителі Армянська почали масово скаржитися на погане самопочуття та появу схожого на іржу нальоту на деревах, автомобілях, парканах, дахах, металевих виробах і посуді. «Влада» Криму оголосила про перевищення вмісту сірчистого ангідриду в повітрі на півночі півострова через викиди на хімзаводі «Кримський титан».
- На початку жовтня 2018 року жителі Армянська знову почали скаржитися на те, що в повітрі зʼявилися хімічні речовини, проте російська влада стверджувала, що в місті все гаразд. У березні в Криму зафіксували новий викид хімічних речовин. Подібна ситуація повторилася і влітку 2019 року.