«Без паніки». Зеленський закликав українців не піддаватися на маніпуляції щодо загрози повномасштабної війни
- Автор:
- Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський закликав українців не панікувати через загрозу повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Він наголосив, що ризики від російської агресії існують уже не перший рік і зараз вони не стали більшими.
«Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з’явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один рік, і вони не стали більшими — більшим став ажіотаж навколо них», — сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що Україна не хоче війни, але готова до неї.
«Україна постійно посилює свої оборонні можливості. У нас сильна, смілива, готова до всього армія, і це не новина... Ми розраховуємо насамперед на себе. Не тому, що у нас немає підтримки, а тому, що у нас є честь і гордість», — зазначив президент, додавши, що у нас зараз сильна міжнародна підтримка.
За його словами, влада зараз готова до будь-якого розвитку подій, але робить все можливе для того, аби вирішити ситуацію дипломатичним шляхом.
- 12 січня директор ЦРУ Білл Бернс таємно відвідав Україну та зустрівся з Володимиром Зеленським. На зустрічі вони обговорювали безпекову ситуацію в Україні на тлі російської агресії та можливого вторгнення РФ.
- Західні ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили про підготовку Кремлем наступу на Україну на кількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. США та країни Євросоюзу попередили Росію про наслідки та санкції.
- 3 січня президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден провели телефонну розмову. Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть «рішучу відповідь», якщо Росія вторгнеться в Україну. Попередня розмова Зеленського і Байдена відбулась 9 грудня. Лідери країн обговорили нарощування Росією військ біля східного кордону України.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що РФ може планувати напад на Україну.