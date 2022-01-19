Перша ракетка світу Новак Джокович купив контрольний пакет акцій компанії, яка розробляє ліки проти ковіду
- Автор:
- Софія Телішевська
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Novak Djokovic / Twitter
Сербський тенісист Новак Джокович, якого влада Австралії депортувала з країни через відмову вакцинуватися, став власником контрольного пакету акцій біотехнологічної компанії QuantBioRes. Вона займається розробкою ліків проти коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
Тепер перша ракетка світу володіє 80% акцій датського розробника противірусних ліків QuantBioRes. Гендиректор компанії Іван Лонкаревич каже, що Джокович купив акції ще в червні 2020 року, зі скандалом про депортацію це не повʼязано.
Відомо, що у штаті QuantBioRes є близько 11 дослідників, які працюють у Данії, Австралії та Словенії, вони розробляють ліки від COVID-19.
- 6 січня Джокович прилетів до Мельбурну для захисту титулу чемпіона Australian Open, але йому анулювали візу, оскільки він не пройшов вакцинацію. Його відправили до готелю на карантин і планували депортувати, проте 10 січня Джокович виграв суд.
- 12 січня Новак Джокович визнав, що в документах, які він надав при вʼїзді в Австралію, були помилкові дані. Спортсмен запевняє, що помилка сталася через «людський фактор». Заповнюючи вʼїзну декларацію, спортсмен зазначив, що за 14 днів до прибуття в Австралію (6 січня) він не був в інших країнах. Але виявилося, що в цей період він літав із Белграду до Іспанії. Також тенісист зізнався, що зустрічався з журналістами та робив фотосесію, маючи позитивний тест на COVID-19.
- 14 січня Австралія повторно анулювала візу Джоковичу, і це рішення спортсмену не вдалось оскаржити.