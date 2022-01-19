Нову зустріч у «нормандському форматі» планують до кінця місяця. Україна хоче, щоб Захід долучився до встановлення перемир’я на Донбасі

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Пресслужба Кремля

Україна хоче, щоб Захід долучився до встановлення перемир’я на Донбасі. Цю ідею обговорять на наступній зустрічі у «нормандському форматі».

Про це розповів журналістам голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, нова зустріч у «нормандському форматі» може відбутися до кінця січня. Там хочуть домовитися про нові механізми перемир’я на Донбасі, зокрема долучити представників Заходу до верифікації режиму припинення вогню.

Крім того, Єрмак зазначив, що на зустрічі держсекретаря США Тоні Блінкена та президента Володимира Зеленського американський чиновник запевнив, що питання перспективи членства України в НАТО та енергетичної безпеки не будуть обговорюватися без участі України.

Сам Блінкен на пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією і готові надати ще більшу допомогу у разі вторгнення.

«Якщо Росія реалізує якісь свої нові агресивні наміри, поновить агресію і вторгнеться в Україну, ми надамо ще додаткове обладнання, крім того, що вже заплановано», — підкреслив він.

Також Блінкен звинуватив Росію у невиконанні Мінських домовленостей для врегулювання ситуації на Донбасі. Він заявив, що цей конфлікт не розв’язується через Мінський процес.