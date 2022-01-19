Раді пропонують дозволити використовувати тероборону в районах бойових дій разом із військами

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У Верховну Раду внесли законопроєкт №6521, який пропонує дозволити залучати територіальну оборону (ТрО) до виконання завдань у зоні бойових дій разом із Обʼєднаними силами.

Законопроєкт подала група із понад 20 народних депутатів.

У пояснювальній записці сказано, що документ вносить зміни до чинного закону «Про основи національного опору», в якому визначено, що підрозділи ТрО виконують завдання в закріплених районах поза межами бойових дій. Новий законопроєкт пропонує дозволити ТрО воювати і бути залученими до боїв разом з іншими угрупованнями військ на всій території України, зокрема в «гарячих точках».

У новій редакції закону, згідно з оновленою статтею 3, завданнями ТрО є «своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості». Оновлена стаття 20 звучить так: «Виконання завдань територіальної оборони здійснюється на всій території України, включно з районами ведення воєнних (бойових) дій. Рішення про виконання завдань територіальної оборони в районах ведення воєнних (бойових) дій ухвалює головнокомандувач Збройних сил України».

Автори документа вважають, що зміни дозволять ефективніше захищати державу від масштабного вторгнення.