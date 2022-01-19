США передали Україні майже мільйон доз вакцини Pfizer
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
США передали Україні майже 1 мільйон доз вакцини Pfizer проти коронавірусу. Партія прибула в один із аеропортів України, ймовірно, в «Бориспіль».
Про це повідомляє посольство США.
«Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту «Омікрон», — йдеться у повідомленні.
Наприкінці минулого року МОЗ України домовився про закупівлю 25 млн доз вакцини Comirnaty від Pfizer і 6,5 млн доз вакцини CoronaVac у 2022 році. За програмою COVAX ще очікується близько 10 млн доз.
- Минулого року в Україні дозволили вакцинувати всіх дітей віком від 12 років препаратом Pfizer. Пізніше МОЗ спростив вакцинацію для підлітків.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб від дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.