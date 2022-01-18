WSJ: США запровадять фінансові санкції проти ватажків бойовиків на Донбасі

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Pierre Crom / Getty Images

США планують ввести фінансові санкції проти ватажків бойовиків на Донбасі. Наразі йдеться про чотирьох людей.

Про це з посиланням на джерела пише видання The Wall Street Journal.

За даними джерел, про санкції планують оголосити в четвер, 20 січня. Вони передбачатимуть заморожування активів людей, проти яких введуть санкції.

Такі заходи мають вплинути на Росію та «відмовити її від вторгнення» в Україну. Водночас у виданні зазначають, що санкції будуть запроваджені фактично проти громадян України, а не проти представників російської влади.