WSJ: США запровадять фінансові санкції проти ватажків бойовиків на Донбасі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pierre Crom / Getty Images
США планують ввести фінансові санкції проти ватажків бойовиків на Донбасі. Наразі йдеться про чотирьох людей.
Про це з посиланням на джерела пише видання The Wall Street Journal.
За даними джерел, про санкції планують оголосити в четвер, 20 січня. Вони передбачатимуть заморожування активів людей, проти яких введуть санкції.
Такі заходи мають вплинути на Росію та «відмовити її від вторгнення» в Україну. Водночас у виданні зазначають, що санкції будуть запроваджені фактично проти громадян України, а не проти представників російської влади.
- Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтервʼю Financial Times заявила, що Білий дім підготував 18 санкційних сценаріїв реагування на випадок повномасштабного російського вторгнення на територію України. Вона не повідомила деталі цих сценаріїв, але наголосила, що «США із союзниками готові швидко завдати Росії гострого болю, якщо вона піде на цей крок».
- Наразі біля кордонів України зібрано близько 100 тисяч військових Росії, за даними західних ЗМІ їх чисельність збільшать до 175 тисяч. 11 січня NYT повідомила, що РФ перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні вертольоти. За даними CIT, Росія звозить на захід військову техніку з баз усіх чотирьох армій Східного округу.