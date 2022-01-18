WSJ: США введут финансовые санкции против главарей боевиков на Донбассе

США планируют ввести финансовые санкции против главарей боевиков на Донбассе. Сейчас речь идет о четырех людях.
Об этом со ссылкой на источники пишет издание The Wall Street Journal.
По данным источников, о санкциях планируют объявить в четверг, 20 января. Они предусматривают замораживание активов людей, против которых введут санкции.
Такие меры должны повлиять на Россию и «заставить ее отказаться от вторжения» в Украину. В то же время в издании отмечают, что санкции вводятся фактически против граждан Украины, а не против представителей российских властей.
- Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times заявила, что Белый дом подготовил 18 санкционных сценариев реагирования на случай полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Она не сообщила детали этих сценариев, но подчеркнула, что «США с союзниками готовы быстро причинить России острую боль, если она пойдет на этот шаг».
- Сейчас у границ Украины собрано около 100 тысяч военных России, по данным западных СМИ, их численность увеличат до 175 тысяч. 11 января NYT сообщила, что РФ перебрасывает к границе с Украиной боевые и транспортные вертолеты. По данным CIT, Россия свозит на запад военную технику из всех четырех армий Восточного округа.