Першу туристичну місію на Міжнародну космічну станцію перенесли на місяць

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Першу туристичну місію на Міжнародну космічну станцію (МКС) — Axiom-1 — перенесли на місяць.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter космічний журналіст CNBC Майкл Шитц і виклав скриншот з презентації щодо запланованих подій.

«NASA повідомляє, що місія Axiom Ax-1 зараз призначена не раніше 31 березня», — написав він.

Водночас Шитц зазначив, що запуск експериментального супутника CAPSTONE компанією Rocket Lab відбудеться 19 березня.

До екіпажу першої туристичної місії на МКС увійдуть колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець з нерухомості та технологій Ларрі Коннор, канадський інвестор Марк Паті, колишній ізраїльський військовий пілот і бізнесмен Ейтан Стіббе.

Місія триватиме 8 днів без урахування відправлення та повернення, вартість польоту космічного корабля Crew Dragon від компанії Ілона Маска SpaceX із туристами оцінюють у $55 мільйонів.