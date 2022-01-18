Першу туристичну місію на Міжнародну космічну станцію перенесли на місяць
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikipedia
Першу туристичну місію на Міжнародну космічну станцію (МКС) — Axiom-1 — перенесли на місяць.
Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter космічний журналіст CNBC Майкл Шитц і виклав скриншот з презентації щодо запланованих подій.
«NASA повідомляє, що місія Axiom Ax-1 зараз призначена не раніше 31 березня», — написав він.
Водночас Шитц зазначив, що запуск експериментального супутника CAPSTONE компанією Rocket Lab відбудеться 19 березня.
До екіпажу першої туристичної місії на МКС увійдуть колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, американський підприємець з нерухомості та технологій Ларрі Коннор, канадський інвестор Марк Паті, колишній ізраїльський військовий пілот і бізнесмен Ейтан Стіббе.
Місія триватиме 8 днів без урахування відправлення та повернення, вартість польоту космічного корабля Crew Dragon від компанії Ілона Маска SpaceX із туристами оцінюють у $55 мільйонів.
- Раніше планувалося, що запуск Crew Dragon із туристами в рамках місії Axiom-1 відбудеться 28 лютого.
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