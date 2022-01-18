МЗС: Україна не отримувала від Росії інформацію про евакуацію співробітників посольств

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Україна не отримувала від Росії інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ. Про це у Facebook 18 січня повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Зі свого боку, МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з Росії — там функціонують в штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Крім цього, посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуювати своїх співробітників.

17 січня американська газета The New York Times повідомила, що на початку січня Росія почала евакуювати своє посольство у Києві та Львові. За даними газети, 5 січня 18 людей — переважно діти та дружини російських дипломатів — сіли в автобуси і вирушили до Москви. Після цього до Москви зі Львова та Києва виїхало ще близько 30 людей, а дипломатам у Харкові та Одесі наказали підготуватися до виїзду з України. Однак у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що «посольство працює у штатному режимі».