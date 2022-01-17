The Guardian: Назарбаєв перебуває в Казахстані та веде «запеклі перемовини» з президентом для збереження влади та активів

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Пресслужба президента Російської Федерації

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не виїхав з країни і продовжує там перебувати. Увесь цей час він веде запеклі перемовини з президентом Касим-Жомартом Токаєвим для збереження влади і активів.

Про це повідомили джерела видання The Guardian.

Від самого початку протестів у країні Назарбаєв жодного разу не коментував їх і не з’являвся на публіці. Через це у Казахстані ширилися чутки про те, що він покинув країну або взагалі помер. Однак джерела запевняють, що Назарбаєв перебуває у Казахстані.

«Моя найкраща інформація на сьогодні: Назарбаєв живий, а з Токаєвим ведуться запеклі переговори про перерозподіл активів, видобування та ренти», — зазначило джерело.

За словами джерела, боротьба за владу у Казахстані триває. Скориставшись протестами Токаєв позвільняв деяких людей, які вважалися людьми Назарбаєва та належали до його найближчого оточення. Зокрема, багаторічним соратником Назарбаєва був колишній очільник Комітету нацбезпеки Карім Масімов. До цього він був прем’єром країни та головою Адміністрації президента Казахстану. Після звільнення його затримали за підозрою у державній зраді.

Також казахстанські ЗМІ повідомляють, що у країні поступово відходять від культу особи Назарбаєва. У Талдикоргані, де повалили пам’ятник Назарбаєву, не поспішають його відновлювати. Аналогічна ситуація в Алмати, де влада активно ремонтує пошкоджені під час протестів об’єкти. Там досі не відновили таблички з ім’ям Назарбаєва на проспекті, який носить його назву.

Крім цього, невдовзі після протестів стало відомо, що двох зятів Назарбаєва позвільняли з найвищих менеджерських посад у ключових державних підприємствах, які займалися видобутком та продажем нафти і газу.