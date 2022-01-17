Держспецзвʼязок: Кібератака на сайти України була складною, хакери знищили низку ресурсів вручну

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Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що кібератака на 70 держсайтів України була складнішою, ніж модифікація стартової сторінки сайтів. Низку ресурсів хакери знищили в ручному режимі за короткий час, що говорить про координацію дій хакерів і їхню велику чисельність.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Версія про використання програми-вайпера, яка знищує дані, перевіряється. Держспецзвʼязок взаємодіє у цьому питанні з корпорацією Microsoft.

Відпрацьовується версія комбінації трьох векторів атаки:

supply chain attack (потрапляння вірусу в код при оновленні стороннього програмного забезпечення);

експлуатація вразливостей OctoberCMS (система керування контентом);

експлуатація вразливостей Log4j (бібліотека для введення логів).

Крім цього, починаючи з 15 січня низка постраждалих органів влади стала жертвою DDOS-атак. У відомстві зазначають, що станом на сьогодні на 14:00 майже всі постраждалі сайти відновили роботу.