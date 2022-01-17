Журналісти Bellingcat оскаржили присвоєння їм статусу «іноземний агент» в Росії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Соколовська Інна / УНІАН
Група журналістів-розслідувачів Bellingcat подала апеляцію до судів Росії на рішення про присвоєння групі статусу «іноземний агент».
Про це йдеться у Twitter організації.
«Bellingcat подала офіційну апеляцію до російських судів у зв’язку з визнанням нас «іноземними агентами». Наше включення до реєстру іноземних агентів порушує російське та міжнародне право, є дискримінаційним і суперечить принципам свободи слова та здоровому глузду», — йдеться у дописі.
У наступних повідомленнях Bellingcat зазначили, що в разі, якщо російські суди не підтримають апеляції, організація звернеться до Європейського суду з прав людини.
«Ми також будемо підтримувати наших колег із десятків незалежних російських ЗМІ, несправедливо названих «іноземними агентами», — додали в організації.
- 8 жовтня 2021 року Росія внесла проєкт журналістських розслідувань Bellingcat і ще два медіа до переліку ЗМІ, визначених як іноземні агенти.
- У 2017 році Держдума РФ ухвалила закон, який визнає ЗМІ «іноземним агентом», якщо воно фінансується з-за кордону. До списку вже потрапили такі медіа, як «Радіо Свобода», телеканал «Настоящее время», «Голос Америки», Meduza, The Insider (визнано «небажаним»), «Проект» та інші. Ці ЗМІ часто пишуть про корупцію в Росії, політичні переслідування і режим Володимира Путіна.