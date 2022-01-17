Росія і Білорусь у лютому проведуть спільні навчання. Лукашенко заявив про нарощування «військового контингенту» України
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- Костя Андрейковець
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Пул Первого / Telegram
У лютому війська Білорусі і Росії проведуть спільні навчання на західних та південних кордонах. Маневри пройдуть на території Білорусі поблизу кордонів України і ЄС.
Про це повідомляє держагенство БелТА.
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що всі питання з російською стороною узгоджені, але точна дата початку ще визначається.
«Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу [країни Балтії і Польща] та півдню [Україна]», — заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко, акцентувавши увагу на Україні.
За його словами, поблизу кордонів Білорусі «йде нарощування військового контингенту» України, зокрема за рахунок «націоналістів-радикалів».
«Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії із націоналістів-радикалів. Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. І це все у безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться з мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не потраплять», — сказав Лукашенко.
- Україна посилювала північні кордони на тлі потоку нелегальних мігрантів із Білорусі, які туди прибули із країн Близького Сходу, і можливої підготовки військ Росії до вторгнення в Україну.
- На сьогодні поблизу кордонів України зібране 100-тисячне угруповання військ РФ, і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає на захід танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, у тому числі «Іскандери».
- Українська розвідка, як і американська, повідомляла, що Росія збирається сама створити привід для вторгнення, провівши спецоперацію на Донбасі чи Придністровʼї.