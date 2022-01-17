Петиція активіста Стерненка про закриття телеканалу «НАШ» набрала 25 тисяч підписів. Президент має її розглянути

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Електронна петиція активіста Сергія Стерненка щодо застосування санкцій проти телеканалу «НАШ» набрала 25 тисяч підписів, необхідних для того, щоб її розглянув президент Володимир Зеленський.

Станом на 09:30 17 січня петицію підписали 25 014 осіб.

«У звʼязку з цим, з метою захисту національної (та інформаційної зокрема) безпеки України, а також для протидії поширенню антиукраїнської пропаганди в інтересах держави-агресора, прошу президента України невідкладно ініціювати на засіданні Ради національної безпеки та оборони питання про застосування санкцій проти телеканалу НАШ з подальшим припиненням його мовлення на території України», — сказано в петиції.

Стерненко зазначає, що фактичний власник каналу Євген Мураєв (колишній депутат) неодноразово в його ефірі заперечував факт російської агресії, називаючи війну «громадянською».

Крім цього, в ефірі телеканалу зʼявлявся заступник лідера луганських бойовиків Родіон Мельник, який заявляв, що Донбас нібито не є частиною України. У тексті петиції наголошується, що ведучі та гості телеканалу регулярно розпалюють ворожнечу і поширюють антиукраїнську пропаганду.