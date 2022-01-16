У Малі помер експрезидент Кейта, якого в 2020 році скинули військові

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Flickr / Présidence de la République du Bénin

У Малі помер колишній президент Ібрагім Кейта, якого у 2020 році скинули з посади внаслідок військового перевороту. Після в цього у країні сталися ще кілька змін влади, а також в Малі з’явилися російські найманці з «ПВК Вагнера».

Про це пише Reuters.

Кейті було 76 років. Він керував країною з 2013 до 2020 року, протягом яких ісламісти захопили значну частину територій, а також почалися етнічні сутички, які супроводжувалися насильством.

Також Кейту звинуватили у фальсифікації виборів та корупції, що спричинило масові невдоволення та протести у 2020 році. Під час цих протестів військові скинули Кейту з посади і самі почали керувати Малі. Це сильно розсварило країну із західними партнерами, особливо з Францією, чиє колонією країна колись була. До того ж, Малі у боротьбі з ісламістами допомагали і миротворці з ООН, і війська країн-членів ЄС. Але останнім часом у країні почали з’являтися російські найманці з «ПВК Вагнера», що ще більш погіршило відносини Малі з іншими західними державами.

За словами колишнього радника, Кейта помер у своєму будинку в столиці країни Бамако. Останнім часом він часто їздив за кордон на лікування. Точної причини смерті наразі не називають, але кілька років тому у Кейти стався легкий інсульт.