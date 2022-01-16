Бойовики на Донбасі поранили українського військового

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73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

Бойовики на Донбасі протягом доби один раз обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілу боєць Збройних сил України отримав поранення.

Про це пише пресцентр ООС.

«Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню», — йдеться у повідомленні.

Обстріл стався неподалік населеного пункту Катеринівка. Бойовики відкривали вогонь з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу постраждав один український військовий. Наразі він перебуває під наглядом медиків, його стан – задовільний.