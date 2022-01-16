У Карпатах можливе сходження лавини. Рятувальники оголосили 3 рівень небезпеки

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Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в українських Карпатах з 17 січня 2022 року. Оголошено третій рівень небезпеки.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Так, через снігопади на високогір’ї Івано-Франкiвської області, східної частини Закарпатської області та в горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека.

Напередодні у Карпатах загинула людина, котра намагалася підкорити найвищу гору України — Говерлу. Ще двоє туристів отримали травми при сходженні. Всі туристи — мешканці міста Южне, Одеська область.