Північна Корея заявила про успішне випробування балістичних ракет, запущених з потяга
- Автор:
- Софія Телішевська
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Північна Корея 15 січня повідомила, що провела успішні випробування балістичних ракет, які випустили прямо з потяга. Це уже третє від початку року випробування ракет.
Про це інформує Associated Press.
Випущені з потяга ракети виявилися твердопаливною зброєю малої дальності, яку КНДР, імовірно, зробила за зразком російської мобільної балістичної системи «Іскандер».
Державні медіа Північної Кореї повідомили про випробування на наступний день після того, як військові Південної Кореї виявили, що КНДР випустила дві ракети в море.
Перед запуском ракет Міністерство закордонних справ Північної Кореї засудило, запроваджені Білим домом санкції
Ідеться санкції від Міністерства фінансів США, які запровадили проти пʼятьох людей, причетних до закупівлі товарів для програм Північної Кореї, котрі повʼязані зі зброєю масового знищення та балістичними ракетами.
На переконання КНДР, ці запуски «спрямовані на перевірку бойової готовності залізничного ракетного полку ЗС Північної Кореї».
- Північна Корея два дні поспіль — 11 та 12 січня — запускала у Східному морі балістичні ракети. Про перший запуск мало інформації, а під час другого боєголовка влучила в ціль на відстані тисячі кілометрів. На початку року Кім Чен Ин заявив, що значно зміцнить армію. Це може свідчити про новий етап розвитку ракетної програми країни. США закликають Північну Корею відмовитися від своєї ядерної зброї.
- Північна Корея просуває свої ракетні випробування, оскільки Південна Корея теж розробляє власну зброю, що, на думку спостерігачів, перетворилося на своєрідні перегони на Корейському півострові. Сеул нещодавно представив ракету, що запускається з підводних човнів. Найближчим часом Південна Корея планує запустити свою космічну ракету.
- Північна і Південна Корея технічно все ще перебувають в стані війни, тому що після закінчення корейської війни в 1953 році мирної угоди не досягли. Північна Корея неодноразово звинувачувала Південну в подвійних стандартах воєнної діяльності.