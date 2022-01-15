США підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок повномасштабного вторгнення Росії на територію України

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтервʼю Financial Times заявила, що Білий дім підготував 18 санкційних сценаріїв реагування на випадок повномасштабного російського вторгнення на територію України.

Вона не повідомила деталі цих сценаріїв, але наголосила, що «США із союзниками готові швидко завдати Росії гострого болю, якщо вона піде на цей крок».

За її словами, санкції США та Європи щодо Росії можуть відрізнятися. Нуланд запевняє, що Білий дім прихильний до дипломатичного вирішення ситуації, адже сторони «почули одна одну» і тепер для досягнення конкретних, юридично зобовʼязуючих угод потрібно більше часу.

«Ми сподіваємося та очікуємо, що Москва залишиться за столом переговорів і вестиме дискусії з низки питань, але вибір за Путіним», — наголосила Нуланд.