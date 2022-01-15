У Литві закінчився режим надзвичайного стану. Премʼєр заявила про припинення потоку мігрантів з Білорусі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що потік мігрантів з Білорусі припинився. Режим надзвичайного стану Литва оголосила в листопаді 2021 року. Тоді на кордоні сталася міграційна криза, унаслідок якої до країни проникли понад 4,2 тисячі нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє видання Delfi.
За словами Шимоніте, потік мігрантів припинився, і зараз режиму [Олександра Лукашенка] не вдається його організувати знову.
У ніч проти 15 січня в Литві закінчився оголошений на кордоні надзвичайний стан. Влада вирішила не продовжувати посилені заходи безпеки, тому прикордонники повертаються до звичайного режиму роботу.
«Якщо ситуація буде змінюватися, якщо бачитимемо, що комусь здалося, що Литва знизила рівень власної пильності та менше націлена захищати кордони ЄС, тоді звернемося до Сейму з питанням про запровадження нового надзвичайного стану. Це можливо», — сказала Шимоніте.
За її словами, зараз у Білорусі перебувають орієнтовно до двох тисяч мігрантів, які не повернулися до своїх країн, тому в перспективі вони можуть знову податися до кордонів з Литвою, Латвією чи Польщею.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.