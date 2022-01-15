В Литве закончился режим чрезвычайного положения. Премьер заявила о прекращении потока мигрантов из Беларуси

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что поток мигрантов из Беларуси прекратился. Режим чрезвычайного положения Литва объявила в ноябре 2021 года. Тогда на границе произошел миграционный кризис, в результате которого в страну проникли более 4,2 тысячи нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает издание Delfi.

По словам Шимоните, поток мигрантов прекратился, и сейчас режиму [Александра Лукашенко] не удается организовать его снова.

В ночь с 14 на 15 января в Литве закончилось объявленное на границе чрезвычайное положение. Власти решили не продлевать усиленные меры безопасности, поэтому пограничники возвращаются в обычный режим работы.

«Если ситуация будет меняться, если будем видеть, что кому-то показалось, что Литва снизила уровень бдительности и меньше нацелена защищать границы ЕС, тогда обратимся к Сейму с вопросом о введении нового чрезвычайного положения. Это возможно», — сказала Шимоните.