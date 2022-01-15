У Казахстані затримали віцеміністра енергетики через зростання цін на газ. Саме це дало поштовх протестам

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У Казахстані затримали колишнього віцеміністра енергетики Жумабая Карагаєва за підозрою у причетності до необґрунтованого підвищення цін на газ, через що в країні на початку року почалися масові протести.

Про це повідомляє Агентство фінансового моніторингу.

Сьогодні, 15 січня, Карагаєва звільнили з посади, після чого затримали разом із керівниками електронних торгових майданчиків та особами, причетними до підвищення цін на скраплений нафтовий газ у Мангістауській області.

Вказано, що Карагаєва утримуватимуть два місяці під вартою. Додаткову інформацію Агентство не розголошує, розслідування триває.

Жумабай Карагаєв обіймав посаду віцеміністра енергетики з грудня 2019 року. До цього він очолював низку приватних компаній в Атирауській і Мангістауській областях.