Дослідження: Кожна десята людина з коронавірусом може залишатися заразною після 10 днів карантину
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Matryx / Pixabay
Кожна десята людина, хвора на коронавірус, може бути заразною для оточення через 10 днів карантину.
Про це свідчать результати дослідження Ексетерського університету (Британія).
Дослідники перевірили зразки 176 людей із коронавірусом за допомогою спеціально адаптованого тесту, який може визначити, чи залишається вірус активним.
За даними авторів дослідження, новий тест відрізняється від ПЛР-тесту, який перевіряє наявність вірусних фрагментів і може визначити, чи перехворіла людина нещодавно вірусом, але не може встановити, чи є вірус активним.
Водночас новий тест дає позитивний результат лише тоді, коли вірус є потенційно здатним до подальшого зараження.
Як з’ясувалося, 13% людей через 10 днів після інфікування можуть бути заразними, а деякі зберігають цю здатність до 68 днів. Потенційно заразні хворі не мають якихось особливих симптомів, що може становити ризик поширення COVID-19.
Наразі науковці планують провести масштабні досліження, аби отримати більше інформації про здатність людей передавати вірус.
- Раніше вчені з Національного інституту охорони здоров’я США встановили, що коронавірус може жити в тілі людини 230 днів після появи першого симптому.
- Учені Медичного університету Білостока (Польща) знайшли ген, який збільшує ризик важкого перебігу коронавірусу більш ніж удвічі.
- Природний імунітет від звичайної застуди може забезпечити певний захист від коронавірусу, оскільки в організмі збільшується кількість Т-клітин. Учені Імперського коледжу Лондону у 2020 році розпочали дослідження, у якому взяли участь 52 родини. Науковці намагалися дослідити зв’язок між імунітетом і перебігом хвороби. Вони дійшли висновку, що Т-клітини, які формуються під час звичайної застуди, стають частиною імунітету й проти коронавірусу. Коли застуда минає, деякі Т-клітини залишаються в організмі як «банк памʼяті», щоб дати відсіч новому вірусу.