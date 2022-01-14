Дослідження: Кожна десята людина з коронавірусом може залишатися заразною після 10 днів карантину

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Кожна десята людина, хвора на коронавірус, може бути заразною для оточення через 10 днів карантину.

Про це свідчать результати дослідження Ексетерського університету (Британія).

Дослідники перевірили зразки 176 людей із коронавірусом за допомогою спеціально адаптованого тесту, який може визначити, чи залишається вірус активним.

За даними авторів дослідження, новий тест відрізняється від ПЛР-тесту, який перевіряє наявність вірусних фрагментів і може визначити, чи перехворіла людина нещодавно вірусом, але не може встановити, чи є вірус активним.

Водночас новий тест дає позитивний результат лише тоді, коли вірус є потенційно здатним до подальшого зараження.

Як з’ясувалося, 13% людей через 10 днів після інфікування можуть бути заразними, а деякі зберігають цю здатність до 68 днів. Потенційно заразні хворі не мають якихось особливих симптомів, що може становити ризик поширення COVID-19.

Наразі науковці планують провести масштабні досліження, аби отримати більше інформації про здатність людей передавати вірус.