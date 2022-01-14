Після твіта Ілона Маска криптовалюта Dogecoin подорожчала на 18%

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Криптовалюта Dogecoin подорожчала на 18% після того, як генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що продаватиме за неї товари компанії. Тепер вартість одного Dogecoin становить понад $0,2 (5,5 гривні).

Про це повідомляє Reuters.

«Dogecoin, популярний серед роздрібних інвесторів, після п’ятничного твіту виріс на 18% — до понад $0,2 », — йдеться в повідомленні.

На сайті компанії вкзано, що за цю криптовалюту можна придбати Cyberwhistle і Cyberquad for Kids.

Це не перший випадок, коли після заяв Ілона Маска зростає вартість цієї криптовалюти. За 2021 рік він підвищив ціну Dogecoin на майже 6%.