Мер Києва Кличко звинуватив Росію в хакерській атаці на його офіційний сайт

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Соколовська Інна / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що його офіційний сайт атакували хакери з Росії.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні вдень DDoS-атака відбулася і на офіційний сайт мера Києва. Ресурс цілеспрямовано намагалися «покласти». Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації», — повідомив Кличко.

За словами очільника Києва, на сайті спрацювали захисні запобіжники, а зараз він працює у штатному режимі.