ЗМІ: ЦРУ у США тренує елітні українські спецпідрозділи для відсічі Росії

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Facebook / Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Центральне розвідуправління США курирує програму з інтенсивної підготовки елітних українських спецпідрозділів і розвідників для боротьби з Росією. Програма є секретною і перебуває під керівництвом воєнізованих формувань, які працюють в Управлінні наземних операцій ЦРУ.

Про це повідомляє кореспондент Yahoo News Зак Дорфман із посиланням на джерела в американській розвідці та Агентстві нацбезпеки.

Джерела розповіли, що програму створила адміністрація Барака Обами після вторгнення Росії в Україну у 2014 році, а потім її розширили адміністрації Дональда Трампа і Джо Байдена.

Українці проходять підготовку на таємному обʼєкті на півдні США. Програма включає стрілецьку підготовку, навчання методам маскування, наземної навігації, різним тактикам ведення бою і диверсіям, розвідувальним методикам, зокрема в тилу ворога, та іншим навичкам. Також Дорфман пише, що у 2015 році співробітники ЦРУ відвідували прифронтові зони Донбасу для консультації колег на місцях.

Співрозмовники повідомили, що елітних бійців готують для оборони України, а не для наступальних операцій. Один із них заявив, що програма покликана навчити українців «вбивати росіян» і вона показує відмінні результати.

Один колишній високопосадовий розвідник сказав, що якщо росіяни вторгнуться в Україну, то випускники програми стануть основою опору на місцях і зроблять життя окупантів нестерпним.

«Ми тренуємо цих хлопців уже вісім років. Вони справді хороші бійці [...]. Усе, що сталося з нами в Афганістані, вони [росіяни] отримають від цих хлопців надміру», — заявив розвідник.