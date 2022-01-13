Сенат США відхилив законопроєкт із санкціями проти «Північного потоку — 2»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ben Schumin / Flickr
Сенат США не зміг проголосувати за законопроєкт про введення санкцій щодо російського газопроводу «Північний потік — 2». Про це повідомляє Reuters.
Автор законопроєкту — республіканець Тед Круз. Він сказав перед голосуванням, що якщо його не ухвалять, «Україна ризикує взагалі зникнути з карти». Законопроєкт передбачав санкції щодо газопроводу протягом 15 днів після ухвалення, незалежно від того, чи вторгнеться Росія знову в Україну, чи ні.
Участь у голосуванні щодо законопроєкту взяли 94 сенатора зі 100: 55 за, 43 проти. Для ухвалення законопроєкту потрібно було 60 голосів.
Сенатор-демократ Жанна Шахін, яка голосувала проти, сказала, що законопроєкт «вбʼє клин» між Сполученими Штатами та їхніми союзниками в Європі, особливо Німеччиною.
Сполучені Штати, а також деякі європейські країни виступають проти трубопроводу, який позбавить Київ плати за транзит газу, а також посилить вплив Москви на Європу, де ціни на газ стрімко зростають.
- 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Ним Росія хоче постачати газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Його сертифікацію поки що призупинили. Німеччина заявляла, що його запустять не раніше ніж у другому кварталі 2022 року.