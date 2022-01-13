HBO та CNN зняли фільм про отруєння «Новачком» російського опозиціонера Олексія Навального

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YURI KADOBNOV / Getty Images

Американський телеканал СNN та стримінговий сервіс HBO Max зняли фільм про отруєння «Новачком» російського опозиціонера Олексія Навального, про його лікування та повернення до Росії.

Про це сам політик повідомив в Instagram 13 січня, а деталі пише видання Deadline.

Режисер картини — канадський документаліст Деніел Роер. Він назвав цей фільм «історією однієї людини та її боротьби з авторитарним режимом». Фільм покажуть на HBO Max, коли саме — поки невідомо, але Навальний пише, що «ось-ось».

Олексій Навальний потрапив до лікарні Омська із сильним отруєнням 20 серпня 2020 року. Тоді він впав у кому. 21 серпня Навального відправили літаком до Німеччини. Другого вересня уряд Німеччини оголосив, що російського політика отруїли речовиною з групи «Новачок». Шостого жовтня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок» — її нанесли на його спідню білизну.