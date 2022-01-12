ДБР очікує, що Петру Порошенку оберуть запобіжний захід (імовірно, арешт) у день повернення до України — 17 січня

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Петро Порошенко / Flickr

Державне бюро розслідувань очікує, що пʼятому президенту України Петру Порошенку оберуть запобіжний захід (слідчі клопочуть про арешт із правом на заставу у мільярд гривень) у день його повернення з Польщі — 17 січня.

Про це ДБР повідомило 12 січня.

20 грудня 2021 року Порошенку підписали повідомлення про підозру, а вручити не змогли, оскільки він виїхав із країни. Потім слідчий звернувся до Печерського райсуду міста Києва, аби Порошенку обрали запобіжний захід — арешт, однак він не зʼявився на засідання. У зв’язку з цим ДБР сподівається, що Петру Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня 2022 року, і тоді ж проведуть «усі необхідні процесуальні дії».