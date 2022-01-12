ДБР очікує, що Петру Порошенку оберуть запобіжний захід (імовірно, арешт) у день повернення до України — 17 січня
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- Ангеліна Шеремет
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Петро Порошенко / Flickr
Державне бюро розслідувань очікує, що пʼятому президенту України Петру Порошенку оберуть запобіжний захід (слідчі клопочуть про арешт із правом на заставу у мільярд гривень) у день його повернення з Польщі — 17 січня.
Про це ДБР повідомило 12 січня.
20 грудня 2021 року Порошенку підписали повідомлення про підозру, а вручити не змогли, оскільки він виїхав із країни. Потім слідчий звернувся до Печерського райсуду міста Києва, аби Порошенку обрали запобіжний захід — арешт, однак він не зʼявився на засідання. У зв’язку з цим ДБР сподівається, що Петру Порошенку оберуть запобіжний захід у день його повернення — 17 січня 2022 року, і тоді ж проведуть «усі необхідні процесуальні дії».
- 20 грудня 2021 року Петру Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі про поставки вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенкові підозру не вручили, він виїхав з країни з робочими візитами, в Україну обіцяє повернутися 17 січня.
- 24 грудня Офіс генерального прокурора заявив, що проситиме суд арештувати Петра Порошенка. Як альтернативу арешту там пропонують призначити заставу — мільярд гривень.