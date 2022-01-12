Суд зобовʼязав прокурорів закрити справу заступника голови ОП Олега Татарова

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Шевченківський райсуд Києва зобовʼязав прокурорів Офісу генпрокурора закрити кримінальну справу проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Суд ухвалив рішення 14 грудня 2021 року. У ЦПК це назвали подарунком Татарову.

«[Суд] тишком-нишком зобов’язав прокурорів Венедіктової закрити справу через те, що сплив строків розслідування. Через злочинні дії прокурорів разом із заступником Єрмака відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос», — заявили в ЦПК.

Там зазначили, що рішення винесли напередодні затвердження результатів конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На конкурсі переміг детектив НАБУ Олександр Клименко, котрий свого часу розслідував справу Татарова.