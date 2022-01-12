Справа про поставки вугілля з «Л/ДНР»: суд випустив із СІЗО одного з підозрюваних

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Печерський районний суд випустив із СІЗО бізнесмена та ексрадника міністра енергетики Сергія Кузяру. Він є підозрюваним у справі про поставки вугілля з окупованого Донбасу.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердив його адвокат Дмитро Безмаль.

Суд розглядав питання про продовження тримання під вартою Кузяри, але відмовив у цьому. Підозрюваного звільнили в залі суду.

Натомість Кузяра перебуватиме під домашнім арештом. Адвокати поки не знають, який саме термін перебування під домашнім арештом визначив суд, — для цього потрібно буде ознайомитися із повним рішенням суду.

У вересні 2021 року Печерський райсуд Києва взяв під варту з можливістю внесення 500 мільйонів гривень застави Сергія Кузяру. Його підозрювали у причетності до незаконного постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на 1,5 мільярда гривень. За даними слідства, він був одним із ключових зв’язних ланок схеми — безпосередньо вів перемовини з представниками терористів, контролював завантаження вагонів, звітував «кураторам» цього процесу з українського та російського боків. Перед тим Кузяру екстрадували з Туреччини до України, він нібито прибув у супроводі чотирьох поліцейських.