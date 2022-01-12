На церемонії вручення «Оскара» вперше з 2018 року зʼявиться ведучий

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Bill Eppridge / Contributor / Getty Images

Уперше з 2018 року церемонія вручення премії «Оскар» пройде за участі ведучого. Захід запланований на 27 березня, а номінантів оголосять 8 лютого.

Про це повідомляє Variety з посиланням на президента Hulu Originals і ABC Entertainment Крейга Ервіча.

«Цього року на церемонії буде ведучий», — офіційно заявив Ервіч на заході Асоціації телевізійних критиків.

Однак жодних подробиць чи кандидатур він не розкрив. За інформацією The Hollywood Reporter, організатори церемонії вже запропонували цю роль актору Томові Холланду. Раніше зірка фільму «Людина-павук» в інтерв'ю цьому ж виданню заявляв, що хотів би провести «Оскар».

Востаннє премію «Оскар» із ведучим вручали у 2018 році — тоді церемонію вів комік, актор і сценарист Джиммі Кіммел.

У 2019 році ведучим мав стати актор Кевін Харт, але він відмовився від участі після скандалу через його позицію проти ЛГБТ-спільноти.

У 2020 році організатори взагалі не запрошували ведучого, а у 2021-му церемонія пройшла у змішаному форматі з обмеженою кількістю гостей та одночасно в кількох місцях.