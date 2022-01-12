Держсекретар США узгодив з МЗС України спільні позиції на наступних переговорах з Росією
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 11 січня провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Посадовці говорили про російсько-американські переговори в Женеві та подальшу стратегію дипломатичних дій.
Про це повідомили пресслужба МЗС і Білий дім.
Блінкен висловив загальне занепокоєння нарощуванням військ Росії біля кордонів України й узгодив з Кулебою подальші кроки на перемовинах у рамках Ради НАТО — Росія та постійної ради ОБСЄ.
Глава Держдепу наголосив, що в разі повномасштабного вторгнення Росії США, їхні союзники та партнери готові вжити таких заходів:
- накласти жорсткі санкції на економіку РФ;
- посилити військову присутність НАТО у прикордонних регіонах;
- збільшити оборонну допомогу Україні.
- 10 січня відбулися двосторонні переговори Росії та США. 12 січня відбудеться Рада Росія — НАТО, а 13 січня розпочнуться переговори за лінією ОБСЄ , в яких братимуть участь країни ЄС, США і РФ.
- Росія вимагатиме гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмову від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території.
- Вашингтон заявив, що «не піде на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека». НАТО вирішило дотримуватися жорсткої позиції щодо розширення і права України на членство.