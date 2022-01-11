Merck заявила, що її пігулки від коронавірусу ефективні проти штаму «Омікрон»

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Американська фармацевтична компанія Merck заявила, що її таблетки від коронавірусу «Молнупіравір» ефективні проти штаму «Омікрон».

Про це пише Reuters.

«Ми впевнені, що препарат впорається з «Омікроном» … Його молекулярний механізм працюватиме з «Омікроном», і я можу припустити, що й проти будь-якого варіанта [коронавірусу], який зʼявиться», — сказав президент Merck Research Laboratories Дін Лі.

Дані про вплив «Молнупіравіру» на штам «Омікрон» поки недоступні. При цьому в листопаді повідомлялося, що її таблетки на 30% знижують ризик госпіталізації та смертності від коронавірусу на основі даних 1 433 пацієнтів. Ці показники виявилися нижчими, ніж заявлені компанією за результатами випробувань.