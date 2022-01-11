Протести в Казахстані: президент Токаєв вимагає від олігархів внесків для народу, а чиновникам заморозив зарплати

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив перед парламентом країни. Він анонсував створення народного фонду, до якого надходитимуть гроші від олігархів, пообіцяв «побудувати новий Казахстан», заморозив зарплати чиновникам і один раз згадав Нурсултана Назарбаєва в контексті створення ним олігархічного устрою.

Текст виступу опубліковано на сайті президента.

Токаєв запропонував парламенту створити фонд «Народу Казахстану», який відповідатиме за соцпідтримку і вирішуватиме проблеми у охороні здоровʼя, освіті. Гроші до нього щороку мають вносити великі компанії і олігархи.

«Завдяки першому президенту-елбаси [Назарбаєву] в країні зʼявилася група дуже прибуткових компаній і прошарок людей багатих, навіть за міжнародними мірками. Вважаю, що настав час віддати належне народу Казахстану і допомагати йому системно та регулярно. Тому уряд має визначити коло компаній і погодити з ними розмір щорічних внесків у фонд», — сказав Токаєв, додавши, що чекає від великого бізнесу активної участі.

Президент оголосив, що чиновникам — членам уряду, акімам регіонів і депутатам — на пʼять років заморожується зарплата. Він заявив, що вони не бачать реального життя людей і допомогли розбагатіти олігархічним групам. Токаєв сказав, що змінюватиме підхід і прибере барʼєри для вступу на держслужбу для звичайних людей.

Також він заговорив про серйозну соціальну нерівність, в умовах якої збагачуються лише олігархічні групи.

Крім цього президент заявив про необхідність реформування правоохоронної системи і підвищення зарплати працівникам спецпідрозділів. Він вказав на провальну роботу деяких органів під час придушення протестів і вуличних сутичок.

Також він вимагає підвищити рівень боєздатності армії, створивши командування Сил спеціальних операцій, а також посилити відповідальність за напади на представників влади.