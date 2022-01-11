Протести в Казахстані: президент Токаєв вимагає від олігархів внесків для народу, а чиновникам заморозив зарплати
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив перед парламентом країни. Він анонсував створення народного фонду, до якого надходитимуть гроші від олігархів, пообіцяв «побудувати новий Казахстан», заморозив зарплати чиновникам і один раз згадав Нурсултана Назарбаєва в контексті створення ним олігархічного устрою.
Текст виступу опубліковано на сайті президента.
Токаєв запропонував парламенту створити фонд «Народу Казахстану», який відповідатиме за соцпідтримку і вирішуватиме проблеми у охороні здоровʼя, освіті. Гроші до нього щороку мають вносити великі компанії і олігархи.
«Завдяки першому президенту-елбаси [Назарбаєву] в країні зʼявилася група дуже прибуткових компаній і прошарок людей багатих, навіть за міжнародними мірками. Вважаю, що настав час віддати належне народу Казахстану і допомагати йому системно та регулярно. Тому уряд має визначити коло компаній і погодити з ними розмір щорічних внесків у фонд», — сказав Токаєв, додавши, що чекає від великого бізнесу активної участі.
Президент оголосив, що чиновникам — членам уряду, акімам регіонів і депутатам — на пʼять років заморожується зарплата. Він заявив, що вони не бачать реального життя людей і допомогли розбагатіти олігархічним групам. Токаєв сказав, що змінюватиме підхід і прибере барʼєри для вступу на держслужбу для звичайних людей.
Також він заговорив про серйозну соціальну нерівність, в умовах якої збагачуються лише олігархічні групи.
Крім цього президент заявив про необхідність реформування правоохоронної системи і підвищення зарплати працівникам спецпідрозділів. Він вказав на провальну роботу деяких органів під час придушення протестів і вуличних сутичок.
Також він вимагає підвищити рівень боєздатності армії, створивши командування Сил спеціальних операцій, а також посилити відповідальність за напади на представників влади.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували бойову зброю проти людей.
- Точна кількість загиблих під час протестів досі залишається невідомою. Влада повідомляла про загибель 16 силовиків і двох військових, а також 26 «озброєних людей». Дитячий омбудсмен повідомляла про загибель щонайменше трьох дітей. 9 січня керований урядом Telegram-канал видав інформацію про загибель 164 осіб, але Міністерство охорони здоровʼя спростувало цю інформацію.
- Станом на 11 січня силовики затримали 9 900 учасників мітингів і демонстрацій. Президент Токаєв оголосив, що війська ОДКБ почнуть залишати країну через два дні. Також у Казахстану з’явився новий премʼєр-міністр.