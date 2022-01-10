Глава Pfizer заявив, що вакцина від штаму «Омікрон» зʼявиться у березні

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина від штаму коронавірусу «Омікрон» буде готова в березні.

Про це він заявив в інтервʼю телеканалу CNBC.

«Ми вже починаємо виробництво певної кількості на власний ризик», — заявив Бурла.

Він додав, що вакцина також буде націлена на інші циркулюючі штами. «Ми сподіваємося, що створимо щось, що забезпечить кращий захист, особливо від зараження, тому що захист від госпіталізацій та тяжких захворювань є вже зараз, із поточними вакцинами», — сказав глава Pfizer.