Генсек НАТО: Переговори з Росією щодо гарантій безпеки не вирішать усіх проблем України

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що переговори з Росією на цьому тижні повністю не вирішать кризу безпеки для Європи і України, але сподівається, що на цьому етапі вдасться дати старт процесу запобігання війні.

Про це Столтенберг заявив на брифінгу у Брюсселі, де відбувається засідання Комісії Україна — НАТО.

Столтенберг очікує, що на переговорах з РФ у Женеві, Брюсселі і Відні вдасться вибудувати дорожню карту щодо деескалації конфлікту, але при цьому закликав бути готовими до того, що Росія піде шляхом конфронтації замість співпраці.

Він знову нагадав, що Росія отримала чіткий сигнал — за військові дії РФ чекають масштабні санкції, члени НАТО єдині у підтримці України і Альянс не піде на поступки у ключових питаннях. Це насамперед стосується членства України в НАТО. Генсек акцентував увагу на тому, що лише НАТО і Україна вирішують питання членства останньої.

Столтенберг сподівається, що РФ має реальний намір запобігти новому збройному конфлікту в Європі — на це може вказувати згода Росії на проведення засідання Ради НАТО — РФ.

Позиція України

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, у свою чергу, наголосила, що Росія прийшла на переговори зі спробою навʼязати свій порядок денний і це варто враховувати.

«Вимога Росії до союзників не є переговорною позицією. Агресор не в тій позиції, щоб ставити умови доти, доки російські танки не залишать український кордон [...]. Ми бачимо, як Росія намагається перевести розмову в інше русло, погрожуючи новою війною, не просуваючись ні на крок уперед у мирному врегулюванні у рамках «мінського» і «нормандського» форматів. Росія намагається навʼязати свій порядок денний замість того, щоб повернутися за стіл переговорів. Обговорення гарантій безпеки мають розпочатися з виведення російських військ із української території», — заявила Стефанішина.