Альфа-Банк і monobank починають видавати пластикові картки «єПідтримка»

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Альфа-Банк

З 11 січня Альфа-Банк і monobank почнуть видавати пластикові картки «єПідтримка», на які зараховуються гроші за вакцинацію від коронавірусу.

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що з вівторка клієнти вже зможуть оформляти пластикові картки. Для цього в додатку банку в меню картки потрібно вибрати відповідну послугу. Випуск картки безкоштовний, необхідно лише сплатити доставку «Новою Поштою» (50 грн).

Оформити картку в Альфа-Банку можна вже сьогодні. Наразі Альфа-Банк видає картки новим клієнтам, яким було недоступне оформлення цифрової картки. Для цього їм необхідно з паспортом і ідентифікаційним номером звернутися до будь-якого відділення банку.

Клієнти, які мають цифрову картку «єПідтримки», зможуть отримати пластикову картку на початку лютого, замовивши її «Новою Поштою» або у відділенні банку.