Діалог чи конфронтація. Держсекретар США Блінкен заявив, що у Росії є два шляхи для вирішення ситуації щодо України

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав два шляхи вирішення ситуації навколо України.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Є два шляхи щодо України: шлях діалогу та дипломатії — для вирішення наших розбіжностей та запобігання конфронтації, і шлях конфронтації та серйозних наслідків для Росії, якщо вона відновить свою агресію», — написав генсек США.

Також Блінкен запевнив, що США віддають перевагу дипломатичному вирішенню ситуації, але готові у координації з європейськими союзниками та партнерами вдатися до «тяжких та масових наслідків», якщо Росія відновить свою агресію щодо України.