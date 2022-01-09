В Афганістані майже через п’ять місяців знайшли дитину, яку загубили під час евакуації в аеропорту Кабулу

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В Афганістані знайшли дитину, яка загубилася в хаосі, що панував під час евакуації людей із аеропорту в Кабулі після того, як владу в країні захопили таліби.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, двомісячний хлопчик Сохаїл Ахмаді зник безвісти 19 серпня, коли батько хлопчика, який працював охоронцем у посольстві США, перебуваючи в натовпі біля воріт аеропорту, передав дитину через стіну солдату у формі, якого він вважав американцем. Чоловік був переконаний, що незабаром подолає декілька метрів, які залишилися до входу в аеропорт, і забере немовля.

Проте сили «Талібану» відтіснили натовп, і родина Ахмаді разом із ще чотирма дітьми потрапила всередину пізніше, ніж розраховувала. Тоді дитину знайти не змогли, офіційні особи припустили, що хлопчика вже евакуювали з країни, тож вони зможуть возз’єднатися вже за межами Афганістану.

Після цього родина опинилася на військовій базі в Техасі, декілька місяців подружжя не знало, де їхній син.

У листопаді агентство Reuters опублікувало історію родини та фотографії хлопчика, їх помітили сусіди 29-річного таксиста Хаміда Сафі, який знайшов в аеропорту дитину і забрав його додому.

Чоловік розповів, що того дня підвозив родину свого брата, яка мала евакуюватися, і за воротами аеропорту знайшов на землі дитину, яка плакала. Таксист запевнив, що намагався знайти батьків хлопчика, а потім вирішив забрати малюка і виховати як свою дитину. Сафі є батьком трьох доньок, але не має сина.

За даними агентства, після того як з’ясувалося, що йдеться про ту саму дитину, минуло понад сім місяців переговорів між родинами, і лише після затримання «поліцією талібів» Сафі погодився повернути малюка його дідусю та іншим родичам. Тепер вони добиватимуться возз’єднання дитини з батьками.