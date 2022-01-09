Російська делегація прибула до Женеви. Попередню зустріч із делегацією США проведуть сьогодні

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Делегація Росії прибула до швейцарської Женеви, де на 10 січня заплановані переговори зі США щодо України і гарантій безпеки для РФ.

Про це повідомляє ТАРС.

У складі російської делегації представники Міністерства закордонних справ Росії і Міноборони РФ. Очолює делегацію заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

Основний день переговорів намічено на понеділок, 10 січня, але, як повідомляє ТАСС, сьогодні ввечері сторони проведуть попередню зустріч.