«Покладатися на прогрес наївно». Кремль «розчарований» сигналами США перед переговорами щодо України

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Кремль «розчарований» сигналами США перед майбутніми переговорами щодо України та гарантій безпеки. Для Росії сценарій переговорів очікуваний, і Москва «не планує йти на поступки під тиском США».

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передають Інтерфакс і «Эхо Москвы».

«Сподівання у нас реалістичні. Виходячи з тих сигналів, які надходили з Вашингтону і Брюсселю останніми днями, передбачати прогрес, тим паче швидший, мабуть, було б наївно. Це, звичайно, тривожний момент, тому що перед нами поставлене завдання домовитися динамічно, без пауз», — сказав Рябков.

РФ, імовірно, виключає будь-які поступки на переговорах зі США щодо України та безпеки в Європі.