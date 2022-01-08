Генсек НАТО Столтенберг зустрівся з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорили про Україну

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої вони обговорили ситуацію навколо України.

Про це обидва лідери повідомили на своїх сторінках у Twitter 8 січня.

«Ми обговорили нарощування військової сили Росії в Україні та навколо неї, а також наслідки для європейської безпеки. НАТО продовжує координувати свої дії з нашим стратегічним партнером ЄС, оскільки ми готуємося до переговорів НАТО з Росією», — написав Столтенберг.

Урсула фон дер Ляєн додала, що стратегічне партнерство ЄС та НАТО «необхідне для миру і стабільності в Європі».