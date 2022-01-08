Генсек НАТО Столтенберг зустрівся з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорили про Україну
- Автор:
- Катерина Кадакова
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої вони обговорили ситуацію навколо України.
Про це обидва лідери повідомили на своїх сторінках у Twitter 8 січня.
«Ми обговорили нарощування військової сили Росії в Україні та навколо неї, а також наслідки для європейської безпеки. НАТО продовжує координувати свої дії з нашим стратегічним партнером ЄС, оскільки ми готуємося до переговорів НАТО з Росією», — написав Столтенберг.
Урсула фон дер Ляєн додала, що стратегічне партнерство ЄС та НАТО «необхідне для миру і стабільності в Європі».
- Нагадаємо, на 12 січня заплановані переговори НАТО з Росією щодо України та безпеки в Європі.
- Перед цим, 10 січня, відбудеться засідання комісії Україна — НАТО на рівні послів під головуванням генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга. У ньому візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
- Також 10 січня відбудеться зустріч РФ і США, на якій вони обговорять «гарантії безпеки».
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи, а 21 грудня 2021 року міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації із хімічною зброєю». У США цю заяву спростували.