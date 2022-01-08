Зеленський закликав Сенат США запровадити санкції проти «Північного потоку — 2»

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат Сполучених Штатів Америки підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи. Він передбачає введення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік — 2».

«Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи», — зазначив президент.