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Зеленський закликав Сенат США запровадити санкції проти «Північного потоку — 2»

Автор:
Софія Телішевська
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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський закликав Сенат Сполучених Штатів Америки підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи. Він передбачає введення санкцій проти російського газопроводу «Північний потік — 2».

«Україна просить усіх своїх друзів у Сенаті США підтримати закон про захист енергетичної безпеки Європи», — зазначив президент.